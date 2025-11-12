Автоэксперт Попов отметил, что появление трещин на лобовом стекле зимой чаще связано с заводским браком

Трещины на лобовом стекле зимой чаще возникают из-за заводского брака, а не из-за температурных перепадов. Об этом RT рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

По его словам, для того чтобы стекло лопнуло из-за температуры, необходим резкий переход из холодного в горячее состояние или наоборот. Однако при включении отопления такого резкого нагрева не происходит.

«Поэтому наиболее вероятно, что изменение температуры эксплуатации стекла сопровождается трещиной по причине заводского брака», — отметил эксперт.

Если трещина появилась, можно попробовать засверлить ее хвост, чтобы остановить рост. Однако это лишь временная мера. По правилам ПДД, трещины на стекле в зоне работы стеклоочистителя недопустимы, поэтому в таком случае лучше заменить стекло, подчеркнул Попов.