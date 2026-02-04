Автоэксперт Попов отметил, что неисправность АБС не является критическим фактором для безопасности вождения

Антиблокировочная система (АБС) не входит в перечень обязательных систем для эксплуатации транспортного средства, сообщил автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с RT . Специалист подчеркнул, что отсутствие или неисправность АБС не является критическим фактором для безопасности вождения.

«Ехать с неисправной АБС можно. Более того, огромное количество автомобилей, тех же "жигулей" старого образца, вовсе не имеют АБС», — пояснил автоэксперт.

Попов также отметил, что АБС не предотвращает занос автомобиля, а способствует сохранению управляемости при резком торможении. Система не дает колесам блокироваться полностью, что позволяет колесу немного вращаться и сохранять устойчивость транспортного средства.

Автоэксперт напомнил, что вопрос о том, как правильно тормозить при отсутствии или неисправности АБС, включен в экзаменационные билеты.

«Управление автомобилем без АБС — это просто навык, который вырабатывается», — подытожил он.