Автоэксперт Попов отметил, что камеры могут ошибочно штрафовать владельцев праворульных автомобилей
Автоэксперт Дмитрий Попов сообщил RT, что системы видеофиксации на дорогах могут неверно определять водителя в автомобилях с правым расположением руля и налагать штрафы.
«Дорожная камера видеофиксации нарушений может принять пассажира праворульной машины за ее водителя и выписать штраф, если он говорит по телефону», — отметил специалист.
Эксперт подчеркнул, что в российских регистрационных базах данных не фиксируется сторона расположения руля автомобиля, что и приводит к подобным ошибкам.
