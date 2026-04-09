Автоэксперт Попов отметил, что для сохранения машины в период простоя кузов можно обработать воском

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов, рассказал RT , как поддерживать автомобиль в хорошем состоянии, если им нельзя пользоваться несколько месяцев.

Попов утверждает, что заводить машину необходимо, но не для сохранения заряда аккумулятора — его можно снять и подзаряжать дома. Заводить автомобиль нужно для циркуляции масла в двигателе.

Эксперт добавил, что важно учитывать время года, когда автомобиль находится в простое. Однако, если кузов автомобиля оцинкован, то, по его мнению, серьезных проблем не возникнет. Достаточно помыть машину, просушить и хранить, нечасто повторяя мойку. Для дополнительной защиты можно обработать кузов воском.