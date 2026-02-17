Автоэксперт Попов описал возможные изменения в экзаменах на водительские права

В России обсуждают вероятные изменения в экзамене на получение водительских прав. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил в беседе с ОТР , что сдавать теоретический экзамен после каждого провала на вождении технически невозможно. В таком случае количество процедур, связанных с проверкой знания ПДД, резко и значительно увеличится. У ГИБДД просто нет сил, средств, ресурсов для такого количества пересдач.

По информации ТАСС, срок назначения пересдачи теоретической части экзамена для тех, кто не сдал практический блок вовремя, могут уточнить в законе. Сейчас дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен в шестимесячный срок со дня сдачи теоретического экзамена. После этого проект передадут в правительство.

Если норму узаконят, после истечения шестимесячного срока не сдавшим практику придется вновь доказывать знание ПДД. Повторный теоретический экзамен должны будут проводить не позднее 30 календарных дней после окончания срока.

МВД также готовит расширенный список нарушений, при которых кандидата могут не допустить к экзамену. Поводом для этого может стать использование средств связи, фото- и видеотехники, а также других гаджетов. В пояснительной записке сказано, что сдающие теорию все чаще используют скрытые наушники и прочие устройства для получения подсказок от третьих лиц.

Еще в законопроекте предлагается сократить срок проведения практического экзамена с шести месяцев до 60 дней. Саму процедуру допуска к экзамену хотят упростить, исключив необходимость личной подачи медицинской справки. Если нововведение примут, то с 1 марта 2027 года документы от водительских комиссий переведут в электронный формат и скомпонуют в едином реестре с доступом для МВД.