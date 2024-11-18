Автоэксперт Попов объяснил возможное повышение штрафов за нарушение ПДД растущей инфляцией

Автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с телеканалом «Звезда» связал предполагаемое повышение штрафов за нарушение ПДД с растущей в стране инфляцией.

На фоне роста цен и роста затрат некоторые штрафы утратили свою актуальность, считает он. Ранее, напомнил Попов, штрафы были привязаны к минимальному размеру оплаты труда, однако потом в кодексе об административных правонарушениях появились конкретные суммы. Он считает, что было бы логичнее ввести базовый тариф и относительно него производить повышение.

В свою очередь автоэксперт Петр Баканов отметил, что повышение суммы штрафов может избавить некоторых водителей от привычки нарушать ПДД. Он пояснил, что водители систематически нарушают правила, поскольку не считают сумму в 300-500 рублей большой.