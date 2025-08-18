Автоэксперт Попов назвал преувеличением заявления о массовой распродаже авто из таксопарков

Слухи о грядущей распродаже автомобилей из российских таксопарков преувеличены. Таким мнением поделился автоэксперт Дмитрий Попов в интервью «Ридусу».
Как отметил специалист, по новому закону парковые авто должны пройти процедуру локализации, однако значительная часть машин окажется пригодна лишь для разборки на запчасти.
Попов рекомендовал покупателям избегать приобретения бывших такси-машин, подчеркнув, что такие автомобили эксплуатировались интенсивно и требуют серьезного ремонта. Тем не менее, найдутся покупатели, готовые привести транспорт в порядок собственными силами, добавил собеседник.
