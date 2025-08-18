Автоэксперт Попов назвал преувеличением заявления о массовой распродаже авто из таксопарков

Слухи о грядущей распродаже автомобилей из российских таксопарков преувеличены. Таким мнением поделился автоэксперт Дмитрий Попов в интервью «Ридусу» .

Как отметил специалист, по новому закону парковые авто должны пройти процедуру локализации, однако значительная часть машин окажется пригодна лишь для разборки на запчасти.

Попов рекомендовал покупателям избегать приобретения бывших такси-машин, подчеркнув, что такие автомобили эксплуатировались интенсивно и требуют серьезного ремонта. Тем не менее, найдутся покупатели, готовые привести транспорт в порядок собственными силами, добавил собеседник.