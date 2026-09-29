Автоэксперт Попов назвал новые накладки на педалях косвенным признаком скрученного пробега

При покупке подержанного автомобиля важно проверить геометрию кузова, состояние цилиндров и реальный пробег по моточасам двигателя. Об этом в беседе с «Авторадио» сообщил автоэксперт Дмитрий Попов.

Специалист посоветовал измерить геометрию лазером, а толщину краски — толщиномером. Для оценки мотора он рекомендовал выкрутить свечи и осмотреть цилиндры эндоскопом.

Косвенным признаком скрученного пробега Попов назвал новые накладки на педалях. Реальный износ позволяет выявить компьютерная диагностика, сопоставляющая километраж и моточасы из кэша двигателя. Эксперт также посоветовал проверить документы на наличие второго собственника.

Юристы предупредили и об опасных пунктах в договоре купли-продажи: фразы о согласии с возможными скрытыми дефектами или ДТП могут помешать расторгнуть сделку.