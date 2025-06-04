Автоэксперт Попов назвал Lada Vesta одной из самых доступных для россиян машин

Автоэксперт Дмитрий Попов в интервью RT рассказал о наиболее доступных транспортных средствах для жителей России.

В список попала Lada Vesta. По словам специалиста, популярность машины связана, например, с государственной поддержкой некоторых профессий.

«Поскольку государство субсидирует некоторым категориям граждан — молодым врачам, молодым учителям — приобретение определенного российского автомобиля, Lada Vesta, по-прежнему в тренде», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что спросом пользуется и Lada Granta. Среди иномарок Попов выделил Chery, Haval и Geely Coolray.