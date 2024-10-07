Автоэксперт Попков: нововведение Минтранса не усугубит дефицит водителей такси

Минтранс заявил о планах запретить самозанятым работу в такси. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

По его мнению, обязанность компаний заключать с водителями трудовые договоры не станет причиной дефицита работников.

«Завтра может не хватать, а вот послезавтра может быть их переизбыток. Это рынок — никак не отследишь», — отметил эксперт.

Он также призвал наказывать агрегаторы за найм иностранцев в виде самозанятых. Соответствующую форму взаимодействия Попков назвал подменой трудовых отношений.