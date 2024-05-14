Общество 14 мая 2024, 14:47 Автоэксперт Пономарев: долгий пуск и щелчки — частый признак поломки стартера

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Полностью вышедший из строя стартер машины зачастую требует дорогого ремонта. Важно регулярно обслуживать транспортное средство и проходить диагностику, рассказал технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев в беседе с «Российской газетой».

По его словам, самым частым признаком поломки агрегата является долгий пуск и щелчки. Кроме того, двигатель начинает работу только после нескольких попыток.

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Еще один тревожный сигнал — неравномерное вращение стартера при запуске мотора. Специалист также посоветовал обратить внимание на ощутимые вибрации и звук, похожий на металлический хруст, добавили «Известия».