Автоэксперт Похмелкин: отмена ОСАГО при регистрации авто упростит жизнь водителям

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с ИА НСН оценил законопроект Госдумы, содержащий ряд нововведений для автовладельцев. Например, при регистрации авто в ГИБДД не нужно будет предъявлять полис ОСАГО.

Похмелкин уточнил, что полис ОСАГО остается обязательным при эксплуатации транспортного средства, просто при регистрации он будет необязателен.

«Раньше была ситуация, при которой человек должен был приобретать полис ОСАГО до того, как получил регистрационные знаки (номера), а затем в этот полис еще надо было вносить регистрационные знаки. <…> Сейчас это все меняется местами», — сказал автоэксперт.

Теперь полис ОСАГО будет приобретаться на машину, которая уже имеет регистрационные знаки.