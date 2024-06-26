Автоэксперт Похмелкин назвал запредельным рост тарифа до 600 руб в час на парковках в центре Москвы

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с ИА НСН прокомментировал сообщение о том, что тарифы на парковку в центре Москвы намерены повысить до 600 рублей в час.

По словам эксперта, во-первых — это запредельная цифра, во-вторых — это не поможет разгрузить улицы в центре столицы.

Эксперт считает, что Москве следовало бы перенимать практики решения вопроса у других регионов, например, вводить платные парковки в субботу и воскресенье.

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