Автоэксперт Похмелкин назвал запредельным рост тарифа до 600 руб в час на парковках в центре Москвы
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с ИА НСН прокомментировал сообщение о том, что тарифы на парковку в центре Москвы намерены повысить до 600 рублей в час.
По словам эксперта, во-первых — это запредельная цифра, во-вторых — это не поможет разгрузить улицы в центре столицы.
Эксперт считает, что Москве следовало бы перенимать практики решения вопроса у других регионов, например, вводить платные парковки в субботу и воскресенье.
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