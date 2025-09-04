Автоэксперт Подщеколдин заявил, что снижение ключевой ставки поддержит российский автопром

Смягчение денежно-кредитной политики позволит властям направить больше средств на меры поддержки, в частности, на субсидирование ставок по кредитам на отечественные машины. «Думаю, скоро правительство предложит льготные программы с субсидированием кредитных ставок. Минфин отмечает, что снижение ставки ЦБ на один процентный пункт экономит казне 200 млрд рублей. Поэтому при снижении ставки могут найти новые возможности для поддержки автопрома. Российские производители этого ждут», — сказал эксперт.

Летом из-за сокращения спроса автопроизводители объявили о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. «АвтоВАЗ» допустил возможность перевести на такой график заводы в Ижевске и Тольятти с 29 сентября. Руководство автозавода объясняло это падением спроса и демпингом китайских брендов.