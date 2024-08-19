Автоэксперт Плисов: низкая стоимость автозапчастей — признак подделки

Доля контрафактных товаров на рынке запчастей в РФ выросла до 25-30%. Как отличить подделку от оригинала, узнал сайт KP.RU у экспертов.

Так, член правления Союза автосервисов России Илья Плисов посоветовал не гнаться за дешевизной и «выгодными» предложениями на маркетплейсах. Цена значительно ниже среднерыночной — признак имитации.

Директор торговой сети по продаже запчастей Роман Виноградов рекомендовал делегировать ответственность сервисам. В таком случае будет кому предъявить претензии за некачественные детали, пояснил специалист.

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