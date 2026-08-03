Автоэксперт Пестриков посоветовал летом проверять давление в шинах каждые три-пять дней

Летом многие планируют отправиться в дальнюю поездку на автомобиле. Чтобы путешествие прошло без проблем, важно подготовить машину к нагрузке. Доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ, кандидат экономических наук Сергей Пестриков в разговоре с URA.RU дал несколько советов, как избежать перегрева двигателя, защитить шины от деформаций, подготовить тормозную систему и уменьшить нагрузку на проводку и аккумулятор.

Из-за жары система охлаждения может работать менее эффективно, что приведет к перегреву двигателя. Чтобы этого избежать, нужно проверить радиатор и вентилятор, залить правильные антифриз и масло.

Радиатор следует очистить от загрязнений, оценить состояние шлангов и заменить их при обнаружении повреждений. При прогреве двигателя до 95–100 градусов вентилятор должен включиться. Все крутящиеся узлы, лопасти и водяной насос при работе не должны иметь посторонних шумов. Уровень жидкости должен быть между отметками Min и Max на расширительном бачке, а сама жидкость — прозрачной, без хлопьев и сгустков.

При длительном путешествии разогретый асфальт влияет на колеса: температура внутри шин может подниматься до 60–80 градусов, что повышает давление воздуха, снижает жесткость резины и увеличивает ее сцепление с дорогой. Это ускоряет износ протектора и увеличивает время торможения.

Чтобы подготовить колеса к путешествию, нужно провести комплексную проверку. Визуально осмотреть шины на предмет порезов, трещин, грыж и износа, проверить состояние дисков, при необходимости сделать балансировку. Оптимально проверять давление специальным прибором манометром каждые три–пять дней и поддерживать его по рекомендации автопроизводителя.