Автоэксперт Перекупов рассказал, что повышение утилизационного сбора отразится на любителях габаритных машин

Планируемое в ноябре повышение утилизационного сбора в России серьезно ударит по кошелькам автолюбителей, особенно тех, кто предпочитает машины с мощностью более 160 лошадиных сил. Об этом сообщил автоэксперт Михаил Перекупов в интервью «Постньюс» .

«Я сам езжу на Volvo, купил ее в Японии. Там на аукционе она стоит 133 тысячи рублей. А обошлась она мне в один миллион 80 тысяч рублей. Еще к этому один миллион рублей прибавим. Это треш», — отметил специалист.

Чтобы избежать переплат, можно обратить внимание на другие модели, однако любители габаритных авто с большими объемами все равно пострадают, подчеркнул Перекупов.