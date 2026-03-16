Автоэксперт Павлов отметил, что при подготовке машины к весне после консервации нужно проверить заряд аккумулятора

Многие автовладельцы в России консервируют свои автомобили на зиму, но с наступлением весны возвращаются к их использованию. Руководитель отдела качества продукции и технического обучения «Мотор-Плейс» Максимильян Павлов рассказал радио Sputnik , как правильно подготовить автомобиль после нескольких месяцев простоя.

Первым делом следует проверить заряд аккумулятора и состояние клемм. За время стоянки батарея может разрядиться, что приведет к проблемам с запуском двигателя или некорректной работе электроники.

Павлов отметил, что также необходимо проверить уровень моторного масла. Даже без пробега масло стареет, в нем появляются влага и продукты окисления, что ухудшает его защитные свойства и ускоряет износ двигателя. Важно осмотреть диски и проверить торможение на малой скорости. После простоя на дисках может появиться ржавчина, что увеличит тормозной путь.

Необходимо обратить внимание на давление и внешний вид шин. За время стоянки давление может упасть, а резина — деформироваться, что ухудшит управляемость и ускорит износ покрышек.

Если автомобиль стоял долго, топливо может частично потерять свои свойства, а в баке образуется конденсат. Рекомендуется долить свежего топлива для улучшения запуска и работы двигателя. Также следует проверить уровень и отсутствие подтеков охлаждающей жидкости.

Не помешает заглянуть под машину и под капот. Если обнаружены следы масла, антифриза или тормозной жидкости, это сигнал о необходимости диагностики.

«Если простой был больше полугода или появились вибрации, ошибки, запахи, увод при торможении — лучше сделать базовую диагностику. Это дешевле, чем ремонт после внезапной поломки», — заключил Павлов.