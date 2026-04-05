Автоэксперт Пархомчук рассказал, что при выборе летних шин важно уделить особое внимание рисунку протектора

Автоэксперт Александр Пархомчук поделился с «Российской газетой» важными аспектами, на которые стоит обратить внимание при выборе летних шин. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности в летний сезон необходимо выбирать шины с хорошей системой дренирования пятна контакта, устойчивым каркасом и резиновой смесью, которая будет адаптироваться к температурным колебаниям.

Пархомчук отметил, что в дождливую погоду повышается риск аквапланирования, поэтому важно уделить особое внимание рисунку протектора. Также наличие усиленного каркаса и качественного состава резиновой смеси позволит избежать повреждений в случае попадания в ямы или на гравий, передает слова специалиста сайт aif.ru.

Кроме того, летняя шина должна сохранять свои свойства в широком диапазоне температур: размягчаться в жару и терять упругость при ночных похолоданиях или кратковременных заморозках.