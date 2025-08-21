Автоэксперт Пахомов призвал при необходимости заменить тормозные колодки перед длительной поездкой

Вице-председатель Союза автосервисов РФ Александр Пахомов рассказал Pravda.Ru , какие меры стоит предпринять перед длительной поездкой на автомобиле.

Пахомов подчеркнул, что предсказать поломки в дороге сложно, но есть стандартные процедуры, которые помогут минимизировать риски.

«Можно только выявить моменты, которые обычные для автомобилиста, например, масло», — отметил эксперт.

Он рекомендовал провести диагностику и при необходимости заменить тормозные колодки, а также проверить состояние подвески, написала «Пенза-пресс».

По его словам, диагностика ходовой части позволит выявить изношенные элементы подвески. Эксперт подчеркнул, что доверять проверку автомобиля лучше профессионалам: «Доверяйте профессионалам. Это, наверное, самый главный тезис, который в данном случае работает».