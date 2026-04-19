Автоэксперт Осипов заявил, что российские шины не соответствуют импортным аналогам
Автоэксперт Андрей Осипов в эфире радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал отечественное производство шин.
По его словам, российские заводы, ранее принадлежавшие западным компаниям, не смогли наладить выпуск полного ассортимента покрышек, необходимых рынку.
«Я не могу найти резину российского производства для своей машины — она не подходит по параметрам. Нужны шины куда более высокого уровня», — отметил Осипов.
Эксперт подчеркнул, что главная проблема — отсутствие в России производства шин во всех требуемых типоразмерах и с нужными нагрузочными характеристиками. Это создает трудности для автовладельцев и сдерживает развитие отрасли.