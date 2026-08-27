Автоэксперт Осипов подчеркнул, что при выборе автосервиса важно изучать отзывы других клиентов

За последние четыре года рынок автосервисов в России увеличился на 25%. Сейчас в стране работает более 123 тысяч организаций, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом автомобилей. Автоэксперт Андрей Осипов рассказал Авторадио о том, как осуществляется контроль за автосервисами.

По словам эксперта Осипова, автосервисы обязаны проходить обязательную сертификацию и соответствовать требованиям Санэпидемнадзора, а также располагать подходящим помещением. Несмотря на то что государство после 2022 года смягчило налоговую политику и в течение первых пяти лет не проводит плановые проверки, некачественное обслуживание может привести к потере клиентов из-за отрицательных отзывов.

Эксперт подчеркнул, что при выборе автосервиса владельцам автомобилей крайне важно изучать отзывы других клиентов.