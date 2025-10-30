Автоэксперт Ольшанский рекомендовал водителям ездить в дождь медленнее разрешенной скорости

Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский рассказал в беседе с ИА НСН о правильном поведении на дороге в дождливую погоду.

Эксперт призвал водителей сбрасывать скорость независимо от места движения, будь то городской район или автомагистраль.

«Везде надо ехать на 20-30 километров медленнее разрешенной скорости, например в городе это 40 км/ч», — отметил специалист.

По его словам, из-за влажности на покрытии дороги увеличивается тормозной путь транспорта. Ольшанский посоветовал выбирать качественные покрышки с хорошими водоотводящими свойствами.