Автоэксперт Ольшанский предложил ввести ограничения на вождение питбайков лицами моложе 12 лет

Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в интервью ИА НСН выразил мнение, что законопроект, предусматривающий запрет на покупку питбайков несовершеннолетними, не будет принят.

Он подчеркнул, что владение транспортным средством не требует предоставления водительских прав, и запрет на владение питбайком не может быть введен законом.

Ольшанский указал, что вопрос безопасности на дорогах должен рассматриваться отдельно от права собственности. Он предложил ввести ограничения на вождение питбайков лицами моложе 12 лет или ввести специальное удостоверение для несовершеннолетних водителей.

Таким образом, Ольшанский выразил сомнения в целесообразности законопроекта и подчеркнул необходимость разделения вопросов владения транспортными средствами и управления ими.