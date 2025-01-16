Автоэксперт Ольховский: машины с гибридным приводом увеличат долю на рынке РФ

В России растет популярность автомобилей с гибридным приводом, но отмена льготного утильсбора может вызвать снижение интереса у потенциальных покупателей. Об этом рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в эфире ИА НСН .

По словам специалиста, ранее для расчета утилизационного сбора использовались коэффициенты 1,63 для моделей до трех лет и 6,1 для более старых моделей. Теперь эти коэффициенты составляют 33,37 и 58,7 соответственно. С учетом базовой ставки в 20 тысяч рублей, это означает суммы в размере 667,4 тысячи и 1,174 миллиона рублей.

Раньше размер утилизационного сбора составлял 32,6 тысячи рублей для одних автомобилей и 122 тысячи рублей — для других. Таким образом, с 1 января 2025 года он вырос более чем в 20 раз. По словам Ольховского, сейчас на российских автоскладах есть запас электрокаров на три-четыре месяца.