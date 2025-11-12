Автоэксперт Мухин посоветовал зимой хранить электромобили в гараже или на отапливаемых парковках

Основатель и генеральный директор компании «Системы автономной энергии» (входит в ГК «Итэлма») Антон Мухин в беседе с Авто Mail развеял мифы о снижении эффективности электромобилей зимой.

По словам эксперта, современные электромобили адаптированы для использования в условиях низких температур.

«Да, в зимнее время у "зеленых" авто действительно возрастает энергопотребление: это и работа климатической установки салона, и системы терморегуляции батареи», — привел слова специалиста сайт «Известия».

Мухин подчеркнул, что заряжать электромобиль зимой безопасно, однако стоит учитывать возможное снижение скорости зарядки. Он также добавил, что электромобили уверенно ведут себя на зимних дорогах и легко запускаются даже при сильных морозах. Для сохранения запаса хода зимой эксперт рекомендовал хранить электромобили в гараже или на отапливаемых парковках.