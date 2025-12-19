Автоэксперт Мухин назвал нормальным явлением более быструю разрядку батареи в электрокаре зимой

Автоэксперт Антон Мухин рассказал о причинах быстрой разрядки батареи в электрокаре зимой и предложил способы решения этой проблемы. В интервью Авто Mail эксперт пояснил, что более быстрый разряд электромобиля зимой — нормальное явление.

Часть энергии в холодное время расходуется на обогрев салона и поддержание рабочей температуры аккумулятора. В такой ситуации оптимально заранее прогревать автомобиль, например, в гараже, написали «Известия».

Мухин отметил, что важно понять, действительно ли снизился запас хода и с чем это связано. На показатель могут влиять погодные и дорожные условия, стиль вождения, а также сезонные факторы, включая использование зимних шин, которые немного увеличивают расход электроэнергии.

Если владелец уверен, что причина заключается в снижении емкости батареи, это может быть связано с естественной деградацией при большом пробеге. В таком случае эксперт рекомендовал провести диагностику аккумулятора в специализированном сервисе, чтобы убедиться в отсутствии разбалансировки.

Также он добавил, что иногда помогает простой способ — зарядить батарею до 100% и оставить автомобиль на медленной зарядке, чтобы система управления смогла выполнить балансировку.