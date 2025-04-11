Автоэксперт Моржаретто заявил о скором улучшении транспортной доступности в России

Российское правительство намерено реализовать серию инфраструктурных проектов, направленных на значительное улучшение транспортной доступности внутри страны, сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто в публикации для делового журнала « Профиль ».

По его словам, в регионах страны появятся новые трассы, а также будут отремонтированы старые дороги, которые важны для скоростного движения

Так, закончится возведение дороги М-12 «Восток», которая соединит Казань с Екатеринбургом и Тюменью. Реконструируют трассу М-8 «Холмогоры» в Московской и Ярославской областях, что улучшит сообщение между столицей, Ярославлем, Вологдой и Архангельском. Также пройдет восстановление частей шоссе М-9 «Балтия» в Тверской области.

Специалист отметил, что большинство проектов завершат к июню 2025 года. На строительство государственная компания «Автодор» выделила более триллиона рублей, добавило ИА НСН.