Автоэксперт Моржаретто заявил, что электромобиль не подходит для большинства поездок

Электромобиль в основном подходит лишь для деловых поездок по городу. Таким мнением поделился автоэксперт, член Общественного совета МВД России Игорь Моржаретто в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По мнению специалиста, для россиян электромобиль является дорогой игрушкой, оправданной лишь при наличии второй машины для повседневных нужд вроде поездок на дачу, путешествий, перевозки мебели и прочего. Электромобиль подходит исключительно для делового передвижения внутри города, заряжаясь ночью по сниженному тарифу, отметил Моржаретто.

Однако, учитывая экономическое положение страны, где даже первый автомобиль доступен не каждому, позволить себе вторую или третью машину могут немногие семьи, заключил автоэксперт.