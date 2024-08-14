Автоэксперт Моржаретто: власти крупных городов могут выступить против SMS-оповещений об эвакуации машины

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил предупреждать водителей по SMS об эвакуации машины за 10 минут до процедуры. В беседе с радио «КП» свое мнение высказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он положительно оценил идею, однако добавил, что против могут выступить организации, занимающиеся задержанием транспорта. Так, речь идет о властях крупных городов, где налажена выгодная система, пояснил специалист.

По его словам, предложение также не поддержат представители отдельных ведомств. Подводя итог, Моржаретто отметил, что инициатива вряд ли пройдет.

Ефимов: 14 площадок на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

Хайнань станет новой Турцией. Сколько стоит отдых на Южно-Китайском море

Мошенников накажут за дипфейки. Технологии стали опасны?

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

Мем про альтушек. Кто они такие, что за субкультура и при чем тут «Госуслуги»?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте