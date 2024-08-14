Автоэксперт Моржаретто: власти крупных городов могут выступить против SMS-оповещений об эвакуации машины

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил предупреждать водителей по SMS об эвакуации машины за 10 минут до процедуры. В беседе с радио « КП » свое мнение высказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он положительно оценил идею, однако добавил, что против могут выступить организации, занимающиеся задержанием транспорта. Так, речь идет о властях крупных городов, где налажена выгодная система, пояснил специалист.

По его словам, предложение также не поддержат представители отдельных ведомств. Подводя итог, Моржаретто отметил, что инициатива вряд ли пройдет.