Автоэксперт Моржаретто усомнился в выполнении плана по доходам от утильсбора не будет выполнен
Доходы российского бюджета от утильсбора за первую половину 2026 года увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 309,2 миллиарда рублей. Однако до конца года планируется собрать более 1,65 триллиона рублей, и пока собрано менее 20% от этой суммы. Итоговые поступления могут недостичь 20–30% от запланированного объема. Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с «Ридусом» отметил, что план по поступлениям в бюджет от утильсбора невыполним из-за высоких цен на автомобили и топливного кризиса.
Эксперт подчеркнул, что утильсбор на автомобиль в бюджетном сегменте составляет 800 тысяч рублей, а средняя цена автомобиля — 3,3 миллиона рублей.
Моржаретто заявил, что рынок автомобилей падает и будет продолжать снижаться, особенно в условиях топливного кризиса. Он также отметил, что утильсбор является дополнительным налогом на покупку нового автомобиля и не связан с утилизацией.