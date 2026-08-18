Автоэксперт Моржаретто усомнился в выполнении плана по доходам от утильсбора не будет выполнен

Доходы российского бюджета от утильсбора за первую половину 2026 года увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 309,2 миллиарда рублей. Однако до конца года планируется собрать более 1,65 триллиона рублей, и пока собрано менее 20% от этой суммы. Итоговые поступления могут недостичь 20–30% от запланированного объема. Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с «Ридусом» отметил, что план по поступлениям в бюджет от утильсбора невыполним из-за высоких цен на автомобили и топливного кризиса.