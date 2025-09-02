Автоэксперт Моржаретто рассказал, что камеры на машине скорой фиксируют непредоставление дороги

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с сайтом телеканала « Звезда » разъяснил механизм фиксации нарушений, совершаемых автомобилистами, которые не пропускают машины со специальными сигналами.

С 1 сентября водителей, не уступающих дорогу автомобилям скорой помощи, полиции или пожарным с включенными проблесковыми маячками и сиреной, ждет более суровое наказание.

«Фиксация происходит следующим образом. На машинах скорой помощи в крупных городах стоят камеры видеонаблюдения. Если водитель спереди не пропускает, то это сразу же фиксируется», — сообщил специалист.

По его словам, для вынесения решения судом и составления протокола требуется видеодоказательство и показания водителя, а также вызов сотрудников ГАИ.