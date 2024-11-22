Автоэксперт Моржаретто посоветовал выбирать проверенные сервисы, чтобы избежать обмана при ремонте машин

Сегодня ремонт автомобилей — достаточно затратное мероприятие из-за трудностей с логистикой. Чтобы не нарваться на недобросовестных механиков и защитить бюджет от ненужных расходов, необходимо тщательно выбирать автосервис и консультироваться с несколькими специалистами. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто, передала «Вечерняя Москва».
По его словам, мастера обязаны согласовывать с владельцем машины объем работ и их финальную стоимость. Закон также предусматривает демонстрацию клиенту купленных для ремонта запчастей. Старые детали сервис обязан вернуть вместе с упаковкой от новых, отмечают «Аргументы и факты».
Зачастую автомастерские навязывают дополнительные работы, в которых нет необходимости. Консультация других экспертов поможет избежать незапланированных трат, заключил Моржаретто.
Завод по выпуску жизненно важных лекарств построят в Дубне в 2025 году
Партийцы проверили качество школьного питания в Лосино-Петровском
Программу модернизации системы отопления на 2024 год выполнили в Климовске
Боррель допустил договоренность Путина и Трампа по Украине
Совещание по вопросам ЖКХ и благоустройства провели в Красногорске
Конкурс талантов среди студентов колледжей Подмосковья прошел в Красногорске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте