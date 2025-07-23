Автоэксперт Моржаретто отметил, что новому «Москвичу» предстоит борьба на конкурентном рынке кроссоверов

Новый российский кроссовер «Москвич 8» поступил в продажу с задержкой и сталкивается с серьезными трудностями на насыщенном рынке. Об этом в беседе с ИА НСН рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Специалист отметил, что машина представлена тремя версиями стоимостью от 2,98 миллиона рублей с двигателем 1,5 литра, автоматом и передним приводом. Цена соответствует рынку, однако конкуренция высока, и покупателям предлагают большие скидки на аналогичные автомобили, включая популярный китайский Chery Tiggo 8.

Успешность новинки зависит от умения маркетологов выделить ее среди конкурентов. Хотя изначально запуск планировалось осуществить осенью 2024-го, продажи начались лишь весной следующего года.