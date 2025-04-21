Автоэксперт Моржаретто: Kia обновила патенты в России, но возвращаться на рынок не спешит

Южнокорейский автомобильный бренд Kia зарегистрировал четыре новых товарных знака в России, однако это не говорит о скором возвращении производителя на российский рынок. Об этом сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с сайтом RT .

«Но насчет возвращения есть большие вопросы. В первую очередь это связано с тем, что все эти бренды из стран, которые ввели санкции против России», — отметил специалист.

Моржаретто добавил, что поставки машин запрещены санкциями, сейчас возможен лишь параллельный импорт. Компания поддерживает сервис запчастей и гарантии, но официального возобновления продаж пока не планируется, заключил эксперт.