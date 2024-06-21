Автоэксперт Мирошниченко посоветовал внимательнее вносить данные о транспортном средстве при прохождении границы

Использование электронной системы очереди стало значительным улучшением для процедуры пересечения границы Российской Федерации, но надо внимательнее вносить свои данные. Об этом АБН24 рассказал эксперт Павел Мирошниченко.

Данная система предоставляет возможность водителям заблаговременно резервировать место в очереди, что способствует более эффективному и удобному процессу.

Мирошниченко отметил преимущества электронной очереди, подчеркивая ее удобство для автомобилистов. Сервис стал доступен в предыдущем году и предлагает пользователям возможность безвозмездно резервировать время и дату пересечения границы, используя личный кабинет на официальном сайте. К концу апреля через систему было оформлено свыше 56 тысяч заявлений.

Тем не менее, в работе системы имеются определенные сложности. Как указал Мирошниченко, одна из главных трудностей заключается в неправильном внесении сведений о транспортных средствах, что ведет к замедлению обработки заявлений. Ошибки или данные, не подтвержденные должным образом, могут привести к отказу в пересечении границы.

В начале работы сервиса было множество запросов от транспортных компаний с просьбами о помощи в корректировке их заявок, но такие изменения необходимо вносить самостоятельно через личный кабинет, добавили «Государственные новости».