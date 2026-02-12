Автоэксперт Матвеев назвал поддержку самозанятых таксистов положительным шагом

Власти решили пойти навстречу самозанятым водителям такси и закрепить за ними квоту в 25% на использование автомобилей, не соответствующих нормам локализации. В беседе с «ФедералПресс» ситуацию прокомментировал автоэксперт Дмитрий Матвеев.

По его словам, инициатива может помочь избежать оттока водителей, но важно учесть интересы таксомоторных компаний. Им грозит дефицит транспорта, что может привести к снижению конкуренции и завышению тарифов.

«Однако тот факт, что государство поддержало самозанятых, трудящихся в такси на своих машинах, — шаг положительный. Покупка нового авто для многих из них стала бы очень серьезной финансовой нагрузкой», — отметил специалист.

Он также добавил, что некоторые модели отечественных авто можно сравнить по качеству с китайскими аналогами, но их надежность пока еще недостаточна для активного применения в такси и автопрокате. Поэтому таксопарки и частные водители все еще отдают предпочтение иномаркам.