Автоэксперт Лыткин рассказал о росте числа угонов дорожных машин и самосвалов

Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин в интервью радио Sputnik поделился информацией о самых популярных у угонщиков марках автомобилей в России.

По словам специалиста, чаще всего угоняют автомобили марки Lada (Granta, Vesta), так как они востребованы на рынке запчастей. Также в списке популярных у злоумышленников машин — корейские автомобили экономкласса Hyundai Solaris и Kia Rio. Из премиум-класса стабильно держит первое место Toyota Land Cruiser, а также Lexus.

Кроме того, эксперт отметил рост угонов спецтехники, такой как дорожные машины и самосвалы. Угнанная техника зачастую используется на стройках до полного износа, после чего разбирается на запчасти.

«Спецтехника стала достаточно дорогая, износ у нее достаточно большой, поэтому угоняют, перевешивают просто номера», — пояснил Александр Лыткин.

Несмотря на увеличение угонов спецтехники, в целом количество угонов стало меньше по сравнению с 90-ми и 2000-ми годами. Границы закрыты, рынок насыщен, и люди могут позволить себе покупку автомобиля независимо от его стоимости. Поэтому, как подчеркнул эксперт, самый эффективный способ защиты от угона — это страховка КАСКО, которая позволит вернуть деньги в случае страхового случая.