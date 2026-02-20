Автоэксперт Лыткин призвал водителей использовать зимние жидкости и качественную резину в снежную погоду

Главный эксперт Национального совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин поделился с «Радио 1» списком вещей, которые необходимы автомобилистам в снежную погоду.

По мнению специалиста, многие игнорируют предупреждения синоптиков и МЧС и отправляются в путь, полагаясь лишь на удачу. Нередко неприятности случаются с владельцами мощных полноприводных автомобилей, которые переоценивают возможности машины, написал «Петербургский дневник».

Лыткин подчеркнул, что безопасность начинается с подготовки автомобиля. Необходимо использовать зимние жидкости, качественную резину и исправные щетки стеклоочистителей. Кроме того, в багажнике следует иметь базовый зимний набор, который поможет переждать непогоду.

Эксперт также порекомендовал по возможности отказаться от поездок и воспользоваться общественным транспортом.