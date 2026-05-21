Автоэксперт Лыткин предупредил, что парковка машины на сухой траве в жару может привести к возгоранию

Ведущий эксперт Национального экспертного совета по обучению водителей Александр Лыткин в интервью «Радио 1» рассказал о скрытых опасностях для автомобилей и их пассажиров в жаркую погоду.

Он отметил, что парковка на нескошенном газоне или сухой траве может привести к возгоранию из-за нагретых деталей автомобиля. Детей и животных нельзя оставлять в салоне машины в жару, так как это может привести к обезвоживанию или другим серьезным проблемам со здоровьем, привел слова Лыткина «Ридус».

Эксперт также рекомендовал проверять состояние шин, поскольку изношенная резина может лопнуть из-за высоких температур асфальта и постоянного трения. Эксперт призвал водителей следить за состоянием моторного масла и учитывать сезонные условия при эксплуатации автомобиля.