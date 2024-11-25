Автоэксперт Ломанов: только регистратор и свидетели помогут доказать невиновность при автоподставе

Обычно именно подростки и пожилые люди ложатся под машины на пешеходных переходах для автоподстав. Как водителю защититься в подобных ситуациях, рассказал автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с « Национальной службой новостей ».

По его словам, доказать невиновность можно только с помощью регистратора и свидетелей ДТП.

«Во всех остальных случаях это очень жесткая подстава, потому что все это происходит на пешеходном переходе. И, понятное дело, что в этом случае водитель нарушил правила дорожного движения, совершил либо наезд, либо сбитие пешехода», — отметил специалист.

Он также отметил, что в таких ситуациях стоит запросить материалы с дорожных камер или из системы видеонаблюдения. Однако указанные комплексы хорошо работают лишь в Москве, предупредил Ломанов.