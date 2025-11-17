Автоэксперт Ломанов призвал проверять затяжку гаек после смены шин, чтобы избежать потери колеса

Независимый автоэксперт Андрей Ломанов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в сфере шиномонтажа обмана немного, но проверка работы мастеров все равно необходима. Особенно это актуально в межсезонье, когда сервисы перегружены и могут допустить ошибки.

Специалист подчеркнул, что основные проблемы возникают из-за высокой нагрузки на сервисы во время сезонной смены шин. Мастера могут уставать, что приводит к ошибкам. Ломанов предупредил о возможных проблемах с балансировочными станками, которые должны быть правильно установлены.

После шиномонтажа важно проверить установку шин с направленным рисунком, правильное положение внутренней и лицевой сторон покрышки. Однако главное — убедиться, что колеса надежно закручены гайками.

«Надо обязательно убедиться, что колеса смонтированы верно, и то, что их поставили, закрутили все гайки и динамометрическим ключом проверили затяжку. Потому что самое неприятное, это если у вас отлетит колесо», — добавил автоэксперт.