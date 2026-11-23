Специалист посоветовал вымыть и высушить кузов, обработать сколы антикором, а резиновые уплотнители — силиконом. Чтобы тормоза не примерзли, машину лучше оставить на передаче с противооткатными упорами под колесами, а не на ручнике.

Перед консервацией важно залить полный бак для защиты от конденсата, слить воду из бачка омывателя и снять клеммы с аккумулятора, а при стоянке на морозе занести батарею в тепло. Ломанов отметил, что менять технические жидкости и моторное масло при простое до полугода не требуется, а использование автомобильного чехла из-за конденсата несет риск появления ржавчины.