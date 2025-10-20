Автоэксперт Ломанов посоветовал не переплачивать за бренд при покупке зимних шин

В преддверии зимнего сезона многие автовладельцы задумываются о приобретении новой резины. Автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с KP.RU рассказал, как сделать выбор экономично.

«Сэкономить несложно: просто не переплачивать за бренд. Можно, конечно, заказать из Европы покрышки Michelin по 75 тысяч за „баллон“. Но их качество будет не лучше, чем у условного российского Ikon», — отметил автоэксперт.

Ломанов подчеркнул, что до 2022 года многие международные компании открыли в России современные заводы по производству шин. Отечественные производители используют те же технологии, что и зарубежные, поэтому качество шин на уровне.