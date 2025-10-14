Автоэксперт Ломанов назвал фрикционные шины универсальным вариантом

В России водителям необходимо самостоятельно выбирать зимние шины, учитывая погодные условия и состояние дорог в своем регионе. Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал « Абзацу », что выбор между шипованными шинами и «липучкой» зависит от конкретных условий эксплуатации.

По словам эксперта, фрикционные шины считаются более универсальным вариантом, но это всегда компромисс. Они хорошо держат дорогу на асфальте, однако в условиях сильного гололеда или большого количества снега могут оказаться неэффективными. В таких случаях лучше использовать шипы.

Ломанов примел в пример Москву, где дорожные службы оперативно устраняют гололед, буквально растворяя ледяные покрытия. В таких условиях «липучки» оказываются эффективнее шипованных аналогов.