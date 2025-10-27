Автоэксперт Ломанов напомнил о необходимости нанести силиконовую смазку на уплотнители в машине перед холодами

Подготовить автомобиль к наступающим холодам следует заранее. О том, как это правильно сделать рассказала автоэксперт Андрей Ломанов в интервью сайту KP.RU .

По словам специалиста, повысить герметичность салона поможет силиконовая смазка, которой нужно пройтись по всем уплотнителям дверей и окон машины. Менять масло на специальное зимнее не стоит, однако присадки для дизельного топлива не будут лишними.

Кроме того, необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости и заменить салонные фильтры. Летом в них накапливается пыль и пыльца, зимой – грязь и реагенты. Все это влияет на качество воздуха внутри автомобиля, добавил специалист.