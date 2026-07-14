Автоэксперт Липовицкий рассказал, что идеальная чистота машины может навредить ее продаже

Автоэкспет «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий в интервью «Газете.Ru» предупредил, что комплексный профессиональный уход за автомобилем перед продажей может иметь обратный эффект. По его мнению, слишком чистая машина способна вызвать подозрения у потенциальных покупателей.

Липовицкий подчеркнул , что не стоит мыть двигатель до блеска. Он считает, что идеальная чистота может быть попыткой скрыть скрытые подтеки.

Автоэксперт также не рекомендует проводить ТО с заменой фильтров и жидкостей перед продажей, так как новый владелец после покупки обычно делает это сам. Тюнинг перед продажей тоже нецелесообразен, поскольку любые изменения в конструкции или внешнем виде могут привести к снижению цены. Кроме того, вкусы продавца и покупателя могут не совпадать, отметил URA.RU.

Для подготовки автомобиля к продаже Липовицкий советует обработать черный пластик в салоне и на кузове силиконовой смазкой, а также почернить шины. Обработка фар специальным очистителем поможет избавиться от мутности и сделает автомобиль более привлекательным.

Основные рекомендации эксперта включают уборку мусора из всех полостей в салоне, протирание руля и чистку ворса под ковриками. Комплексная мойка также будет полезна. По словам Липовицкого, впечатление ухоженной машины создается за счет чистоты в зоне руля и вокруг водительского места.