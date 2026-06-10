Автоэксперт Липовицкий раскритиковал систему «старт-стоп» и управление жестами в современных машинах

Автоэксперт Евгений Липовицкий из «Газпромбанк Автолизинг» в беседе с «Известиями» назвал автомобильные опции, которые могут оказаться бесполезными для водителей.

Среди таких решений — светодиодная подсветка салона. Несмотря на привлекательный внешний вид, яркое освещение может утомлять глаза, особенно в темное время суток. В результате автомобилисты часто отключают подсветку или же оставляют один нейтральный оттенок.

Система управления жестами также не оправдывает ожиданий многих россиян, отметил специалист. Хотя технология выглядит современно, на практике привычные кнопки и сенсорные экраны оказываются удобнее и быстрее. Также Липовицкий заявил, что панорамная крыша, помимо сокращения пространства над головой, требует регулярного обслуживания. Замена стеклянной панели в случае повреждения может быть достаточно затратной.

Система «старт-стоп», автоматически выключающая двигатель на светофорах и в пробках, также получила неоднозначную репутацию. Несмотря на экологическую направленность технологии, некоторые автомобилисты отмечают снижение комфорта при эксплуатации и дополнительные нагрузки на узлы автомобиля, подчеркнул Липовицкий.