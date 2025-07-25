Автоэксперт Лигечев опроверг заявление о небезопасности машин с большим пробегом

Автоэксперт Константин Лигачев в беседе с сайтом «Ридус» заявил, что не все автомобили с пробегом 500 тысяч километров опасны. Своим мнением специалист поделился, комментируя слова директора по послепродажному обслуживанию компании «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова о том, что от машин с таким пробегом лучше избавляться из-за их опасности.
Лигачев отметил, что современные автомобили обычно рассчитаны на пробег 200–250 тысяч километров. Однако есть исключения — Mercedes и Toyota, которые могут без проблем преодолеть и 500 тысяч километров.
Он привел пример Toyota 2010 года с пробегом 980 тысяч километров, которая выглядела лучше многих современных машин. Эксперт подчеркнул, что при правильном обслуживании автомобиль может служить долго.
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