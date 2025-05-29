Автоэксперт Лигачев раскритиковал идею об ужесточении правил пропуска спецтранспорта

Автоэксперт Константин Лигачев в беседе с «Ридусом» высказал свое мнение о планируемых изменениях в ПДД, которые министерство транспорта России предложило для обсуждения. Новые правила требуют от водителей не только уступать дорогу спецтранспорту с мигалками, но и активно перестраиваться в другой ряд или даже съезжать на обочину.

По словам специалиста, такие изменения выглядят «немножко бредовыми». Он пояснил, что для машин автоинспекции и ФСО с красно-синими маячками подобные правила уже действуют, а распространение их на другие экстренные службы потребует кардинального пересмотра ПДД.

Эксперт подчеркнул, что новые нормы будут трудноприменимы в условиях пробок и туннелей. Кроме того, при перестроении для пропуска спецтранспорта водитель рискует нарушить другие правила дорожного движения:

«Допустим, ты едешь по левой полосе, подъезжаешь к туннелю, у тебя сплошная полоса пошла. Сзади спецмашина моргает, "уступи дорогу". Ты перестраиваешься — а у тебя камера щелкает и приходит сообщение: чувак, ты пересек сплошную, заплати штраф», — отметил Лигачев.

Ранее Минтранс опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов предложения по ужесточению требований к водителям, которые встречаются на дороге со скорой помощью, пожарными, полицией и другим спецтранспортом с мигалками.